En vacances, Simone ! Cahier d'exercices féministe

Obtenez votre master en féminisme. Après des mois de grisaille à se coltiner des "Ca va bien se passer, madame", l'été est le moment idéal pour démonter le sexisme tout en se marrant et en se cultivant à travers un parcours d'exercices cérébraux, de niveau débutant à expert, toutes disciplines confondues. Vous apprendrez à féminiser les insultes, à remettre à l'honneur les femmes oubliées de l'histoire, à définir la longueur d'une jupe républicaine, à organiser un voyage au Féministan, à dessiner un clito, ou à jouer à "Devine avec qui on n'ira pas dîner ! ". Lâchez votre jokari, saisissez-vous d'un crayon et venez déconstruire le sexisme avec nous.