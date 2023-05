Le château des secrets Tome 2 : La ballerine de l'ombre

Décembre 2017. Victoire revient enfin au château des secrets après plusieurs opérations délicates. Malgré une longue période de convalescence et de rééducation, la jeune femme est en fauteuil roulant, le corps médical lui ayant appris qu'elle ne pourra plus jamais marcher ni danser. Privée de sa passion, Victoire refuse cependant de se décourager, consciente de sa chance d'être toujours vivante, alors que tant de filles de son âge ont trouvé la mort entre les mains de ceux qui l'ont agressée. Pleine de courage et éprise de liberté, elle se bat jour après jour pour vaincre ses chagrins et ses peurs, et retrouver son indépendance. Alors qu'elle goûte enfin un timide bonheur dans les bras de Florian Mongenot, sa famille et ses amis sont de nouveau la cible de menaces, qui ne tardent pas à être mises à exécution. Confrontée à des ennemis invisibles redoutables et prêts à tout pour lui nuire, Victoire parviendra-t-elle à protéger ceux qu'elle aime et à faire éclater la vérité ? Une nouvelle saga toujours aussi riche en émotion, en mystère et en suspense.