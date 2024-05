Virginie Grimaldi toujours en tête des ventes 

Virginie Grimaldi conserve sa place de favorite dans le classement des meilleures ventes, avec Une belle vie. Régnant en majesté, elle maintient une double place dans le haut du panier avec Plus grand que le ciel (12.435 ventes, ça se calme un peu...) qui se situe en 4e position.

De son côté, Franck Thilliez rafle la deuxième et troisième place avec, respectivement, Norferville (13.507 fidèles) et La Faille (un thriller poche qui donne les frissons à 13.000 lecteurs cette semaine).

Les poches ont le vent en poupe cette semaine, et obtiennent une place de choix dans le classement. Avec Le silence et la colère, Pierre Lemaitre défend sa place de 5e avec 10.242 ventes réalisées. Quant à Mélissa Da Costa, elle gagne une place et se hisse en 6e position avec le désormais très célèbre Les femmes du bout du monde : 8590 personnes ont succombé au charme de sa plume.

Guillaume Musso et Angélique perdent quelques ventes et chutent à la 7e place, mais parviennent tout de même à séduire quelque 8531 lecteurs. Il en va de même pour Quelqu’un d’autre (7909 ventes), qui atterrit à la 10e position, 11 semaines post-sortie.

Enfin, Anna Stuart a réussi à convaincre 8098 personnes avec La sage-femme d’Auschwitz (traduction de Maryline Beury), et grimpe à la 9e position.

Une semaine riche en émotion pour la sphère littéraire et les 42 sorties qui se frayent un chemin parmi les 200 meilleures ventes, tous segments éditoriaux confondus. Voilà de quoi redonner le sourire aux professionnels après une dernière semaine un peu crispée.

La meilleure entrée s’est propulsée tout droit à la 8e place : la sortie du tome 1 de Kiara, diamant écorché par le sang a ravi 8466 passioné(e)s de dark romance.

Notre partenaire Edistat nous informe qu’entre 2023 et 2024, les ventes de cette semaine 20 accusent un recul de 4 % en volume et -2 % en valeur, par rapport à l’an dernier. Ce n’est pas encore cela, mais on y est presque.

En revanche, le top 200 représente tout à la fois 11 % du nombre total d’exemplaires écoulés et 14 % de la valeur totale du marché. Des chiffres stables depuis quelques semaines déjà.

Enfin, coup de projecteur sur la chute vertigineuse de Frieren tome 12, qui perd 139 places et tombe à la… 196e place, avec tout de même 1380 ventes. Mais ne dit-on pas qu’un elfe retombe toujours sur ses pattes... ?

Crédit photo : © Céline Nieszawer / Editions Fayard