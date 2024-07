Mi-humain, mi-vampire : Blade, entre canins et canines

Engagé par Tanaka de la Nation des Loups-Garous, Blade sauvera une femme nommée Dana Smith d’un gang de vampires. Sauf que la mission prend rapidement une tournure douteuse : une force ancestrale et peu portée sur la commisération nommée Adana prendra possession de Dana. La quête de Blade se change en combat contre une entité impossible à vaincre avec ses habituelles armes.

D’autant que notre traqueur passera un sale quart d’heure : capturé par un groupe d’occultistes, il est accusé — à raison — d’avoir tué le seul de leurs membres en mesure de détruire Adana. En guise de punition, oublions la crucifixion, trop classique : il est pendu par les bras et harcelé de flèches. La situation semble peu rassurante, mais surgit Rotha, sœur de l’occultiste tué : elle proposera à Blade une alliance improbable, pour combattre le Mal incarné…

Alors oui, la thématique de ce mal ancien qui se réveille après libération accidentelle d’un ancien pouvoir — donc des conséquences peu ragoûtantes — en 2023, date de parution aux États-Unis n’est certainement pas décorrélée des tensions sociopolitiques. Après tout, un mal dormant symbolise aisément les problématiques profondément enracinées dans un pays (racisme systémique, inégalités économiques, et la liste est longue) qui resurgissent de plus belle.

Et la société éclate violemment en éclat — ou puise dans des ressources insoupçonnées de quoi dépasser ses conflits. Chance, dans les comics, résoudre les problèmes nécessite quelques dizaines de pages seulement… Mais le scénario, au-delà de cette connexion avec le réel, jouit surtout du talent de Bryan Edward Hill, qui a résolument compris le personnage de Blade.

Style direct, punchy, sans fioritures, Hill en fait ce héros taciturne et déterminé, loin des monologues : les dialogues fusent et l’action reste plus éloquente que n’importe quel échange. Narration rapide, dynamique et tension dosée avec un bon équilibre : ce Mère du Mal se feuillette vite, très, très vite.

Si les interactions sont concises (et saluons la traduction de Laurence Belingard), elles portent la trame sans moment creux. Conséquence : les personnages secondaires développent leurs propres arcs narratifs et prennent en densité, sans être des seconds couteaux. Ou katana. Blade, lui, n’a pas besoin de faire-valoir, il est au centre de tout, mais au service de tous. Enfin, la plupart du temps.

Au dessin, les deux artistes Elena Casagrande et Valentina Pinti, apportent une touche classique dans le graphisme, mais avec une netteté impeccable. Leurs illustrations donnent toute la fluidité nécessaire aux scènes de combat, alternant les angles et les effets de mouvement avec habileté. Et plutôt remarquablement. Car un mauvais Blade, c’est un Blade dont les combats sont poussifs, entre deux bâillements : ici, rien de tel, même dans les arrière-plans, où le danger est palpable.

Ce qui amène tout de même à saluer le rôle majeur de Jordie Bellaire en tant que coloriste : ses gammes de couleurs apportent l’intensité indispensable aux illustrations, complétant le style de Casagrande. Dans un monde de vampire, le rouge et le noir se révèlent essentiels à l’ambiance. Ici, ce sont des teintes sombres qui accentuent l’atmosphère sinistre, renforcées par de forts contrastes pour abonder dans la mystique du récit. Visuellement, au cordeau.

Injustice et vengeance, résilience et rédemption, Blade. Mère du Mal n’est pas un incontournable du genre vampirique, mais une excellente aventure pour ce personnage. On y redéfinit quelque peu son caractère, avec des forces surnaturelles qui défient ses propres capacités redoutables. Et le final donne envie de sourire, dévoilant une canine bien facétieuse et chafouine…