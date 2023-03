"Indridason est l'un des meilleurs écrivains de roman noir du monde". THE TIMES Dans une vieille maison, une paroi de la cave s'effondre et révèle un corps emmuré. Cette découverte macabre se mêle aux recherches inlassables de Konrad pour faire la lumière sur l'assassinat de son père. Pressant la police d'enquêter, ce dernier oublie ses mensonges de l'époque et se retrouve inculpé. Faut-il croire les fantômes du passé ? La vérité est-elle seulement souhaitable ? Entre violence familiale, sacrifices et impunité, les cold cases ressurgissent toujours... Arnaldur Indridason, né à Reykjavík en 1961, est sans conteste le maître du polar islandais. Konrad, solide enquêteur, sensible et têtu, est le héros d'une nouvelle série dont Le Mur des silences est le quatrième opus. Tous les livres de l'auteur sont disponibles chez Points. Traduit de l'islandais par Eric Boury