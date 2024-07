Suite(s) impériale(s), de Bret Easton Ellis : le complexe de Midas

Vingt-cinq ans plus tard, on retrouve dans ce roman des personnages de Moins que zéro dont Clay, le narrateur, devenu écrivain raté, mais scénariste à succès. Sombres et troublants, les arcanes en question sont figurés par le labyrinthe de l’intrigue où tout est rôles — ou presque —, sujets désirants, objets désirés, prédateurs et proies, plans fantasmés, machiavéliques. Et ils sont aiguisés par la lice d’ambitions et d’ardeurs qu’incube Los Angeles. Naturel à sa source, le désir vire à l’artifice s’il se braque, accoutumé qu’il est à être assouvi du fait d’un pouvoir social érigé en arme par ceux qui culminent. Dès lors, il dévitalise de façon pernicieuse.

Tout d’abord, dans ce contexte de concurrence et de rêve effrénés, le désir est manqué comme jamais. Loin de Rain, Clay voit le monde s’effondrer : « Sans Rain ici tout se décompose entièrement et il est impossible de rester calme, c’est une chose que je ne peux pas contrôler. »

Le désir jette l’être hors de lui, du néant que sa vanité lui révèle. C’est toujours, sous une forme ou une autre, son immortalité qu’il quête — un reflet d’elle, quel qu’il soit. Il est au fond métaphysique. Les objets qui alimentent ses pulsions dans le livre sont autant de drogues éphémères dont la première est le sexe, monnaie d’échange mondaine ou divine, chimérique. Consommé froidement, extatiquement, il sort l’être de son vide en lui donnant l’illusion qu’il va briller ou qu’il est l’essentiel de l’autre le temps des rapports qui adviennent.

Par ailleurs, sous les assauts du désir, l’être se disperse, comme le signalent les phrases dédaléennes qui trament le récit autour des scènes dialoguées. Coordonnant les éléments qu’elles donnent à lire dans un ordre quantitatif par la conjonction « et », multipliée, elles traduisent le flux fragmenté qui porte le narrateur, en même temps qu’elles dénotent l’éclatement qui menace son être. Fruit de son oisiveté, ses envies le travaillent sans cesse, créant une tension disruptive.

De fait, encore plus qu’ailleurs, le désir est violent à Hollywood, souvent même sauvage. Il ne connaît d’autres lois que les siennes, tournées vers ses plaisirs. Celles du droit commun sont radiées, en marge desquelles évolue Suite(s) impériale(s), dans la lignée de Moins que zéro, de même que celles de l’éthique humaine, le désir des autres étant nié lorsqu’il fait pièce à celui des personnages centraux. De cela, les meurtres, fréquents dans le livre qu’ils hantent et dont ils scandent l’intrigue inquiète, sont la marque rendue spectaculaire par les raffinements de violence qui les caractérisent.

Les soifs sexuelles, de gloire ou d’argent impliquant autrui, le désir de ce dernier est brisé s’il résiste, transformé en obstacle à vaincre à tout prix. En possédant les codes, Clay surnage dans un monde de gagnants et de perdants aberrant qui creuse un non-sens parfois insoutenable. L’un des rêves qu’il fait dans l’histoire le visualise, qui le voit tituber dans une salle de bain où il « allume la lumière et sur le miroir au-dessus, écrits dans une matière rouge, il y a deux mots : “DISPARAÎTRE ICI”.

Déployant jusqu’au bout cette logique, l’œuvre suggère un complexe qui serait celui de Midas : à Hollywood, l’or (le désir satisfait) tue la vie, étouffe l’être (du désirant et du désiré tout ensemble). Brûlant ceux qui les entourent, leur désir consume en fin compte les personnages clés eux-mêmes en les plongeant dans un au-delà infernal fait d’un ennui vertigineux peuplé de morts-vivants et de solitude, qui plombe l’absence. Au lieu d’être libre pour vivre, il enchaîne pour vaincre.

Profond et ardent, le désir apparaît comme un monstre fascinant dans Suite(s) impériale(s). Dans une mythologie postmoderne, celle d’Hollywood dans les années 2000, durant lesquelles le numérique prospère et ses moyens de communication qui tissent en partie la toile du livre, l’auteur en expose le double visage : glamour en façade, mortel au tréfonds.

Dans ces conditions insidieuses, Éros s’égare, rongé de l’intérieur par Thanatos, faute de limites humaines. Vaine et instrumentalisée, coupée des sentiments, la chair est triste et faible, vouée à toutes les tortures.

Cependant la fin du texte brouille quelque peu cette morale grâce à Blair, pour nous transporter ailleurs : du côté d’une rédemption possible bien qu’ambiguë, et que semble interdire l’ultime ligne de l’œuvre : “je n’ai jamais aimé personne et j’ai peur des gens”. À ceci près que, envers Meghan Reynolds puis envers Brain Turner, Clay a pu croire à l’amour, dont il reste nostalgique, même s’il s’est empressé de le confondre avec le sexe pour s’aveugler lui-même et penser contrôler la situation.

Et c’est donc à ce point sensible, ménagé par le roman, que celui-ci ouvre un possible d’autant plus sublime que la rage a tout calciné jusqu’à lui, ou presque.