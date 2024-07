Vacances studieuses pour lecteurs en herbe...

Coup de maitre pour Hachette Éducation, qui monopolise 7 places dans le top 10 des meilleures ventes de la semaine, avec ses cahiers de vacances Passeport. Et le préféré des Français, c’est visiblement l’édition du CE1 au CE2, qui se hisse en première position avec 18.857 exemplaires écoulés.

Ce dernier est talonné de très près par le passage du CE2 au CM1, qui réalise seulement quelques centaines de ventes en moins (18.477). Suivent en 3e et 4e position les éditions du CP au CE1 (18.271 ventes) et celle du CM1 au CM2 (17.510 exemplaires).

Passeport, toutes les matières de la 6e à la 5e, grimpe en 5e position avec 17.408 acheteurs cette semaine, devant le cahier consacré au passage du CM2 à la 6e (17.205 ventes) et de la GS au CP (16.433 exemplaires).

Les vacances, bonne nouvelle pour l’édition ?

En tout, Hachette Éducation génère près de 774.000 € de chiffre d’affaires en cette 27e semaine, grâce à sa recette magique : des cahiers de vacances ludiques, convenant à tous les âges, pour seulement 5,90 €.

Ces derniers ne laissent que peu de place à la concurrence, Nathan remonte toutefois dans le classement pour décrocher une 8e et 10e position. Nathan vacances, toutes les matières, du CP vers le CE1 convainc 15.853 personnes, suivi de son édition du CM1 vers le CM2 (14.524 lecteurs séduits).

Si les chiffres sont plutôt élevés, ils ne sont pas aussi bons que ceux de l’année passée, à la même période. - 2% de ventes en volume pour cette semaine 27, retard qui s’équilibre toutefois par une hausse de 1 % en chiffre d’affaires. La raison est à chercher du côté de la hausse du prix des livres, qui contraint les lecteurs à acheter moins, ou autrement.

La cascade de la semaine est, quant à elle, attribuée au tome 2 d’Alblane, au nom de la liberté, de Marie-Bernadette Dupuy (Calmann-Lévy). -134 places pour ce deuxième volet, 5 semaines après sa sortie en librairie.

Crédits image : illustration, baddogwhiskas, CC BY-NC-ND 2.0