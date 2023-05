Martine : Martine en Bretagne

Quel dommage ! Clara, la meilleure amie de Martine, s'est cassé la jambe alors qu'elles devaient partir en vacances ensemble en Bretagne... Pour surmonter sa déception, Martine prend la décision de lui écrire une carte postale chaque jour, à chaque étape de son voyage. Rennes, Cancale, Saint-Malo, la côte de Granit rose, la forêt de Brocéliande, Belle-Ile-en-mer... C'est certain, Clara ne perdra aucune miette de ce grand périple ! A retrouver en fin d'album : une carte de la Bretagne et deux recettes pour apprendre à faire ses crêpes et son caramel beurre salé !