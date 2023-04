Jujutsu Kaisen Tome 19 : Tokyo 1. Un homme en colère

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Avec Kinji à leurs côtés, Yuji, Megumi et le Panda se lancent enfin dans la Traque meurtrière... Mais alors qu'ils pensaient pouvoir faire équipe, ils sont séparés et tombent immédiatement sur des adversaires très puissants ! L'objectif reste néanmoins le même : retrouver l'ange capable de lever le sceau de la lisière du supplice... Pour espérer tourner les règles du jeu à leur avantage, les quatre participants vont devoir mettre la main sur deux combattants qui possèdent plus de 100 points : Hajime Kashimo et Hiromi Higuruma... Les jeunes exorcistes arriveront-ils à s'en sortir ? Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?