Oh my Lord !

Objectif numéro un : ne jamais céder en premier. Objectif numéro deux : ne pas tomber amoureux. En débarquant à Londres avec sa soeur jumelle, Sidonie s'attendait à tout sauf à devenir la nounou de Birdie, la petite fille capricieuse du richissime Emmett Rochester. Alors que la jeune Française vient de perdre sa mère, son nouveau patron, lui, pleure sa femme, disparue deux ans plus tôt dans un violent incendie. Cabossés par la vie, ces deux coeurs meurtris se sont endurcis. Leur credo : pour ne plus souffrir, il suffit de ne rien ressentir. Mais entre eux, l'attirance est fatale et la cohabitation s'annonce... explosive. Lequel des deux craquera le premier ? Ce livre a été édité en grand format sous le titre Call me Baby !