Toilet-bound Hanako-Kun Tome 13

Alors que la traditionnelle veillée de l'école bat son plein, Aoi se fait enlever par le sixième mystère de l'école, sous le regard impuissant de Nene et Akane ! C es derniers s'élancent immédiatement en quête de leur précieuse amie. Avec tant de mystères de l'école privés de leur pouvoir et alors que l'O-bon, la fête des morts, approche à grand pas, les esprits sont plus instables que jamais. Pour le sixième mystère, Aoi pourrait bien être la clé pour éviter le désastre qui s'annonce à l'école Kamome... Mais à quel prix ?