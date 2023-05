Le livre de Mo Malo est une superbe aventure, une enquête rebondissante et glacée". LES ECHOS Au Groenland, les plus grands flics scandinaves se sont réunis. Le chef de la police locale, Qaanaaq Adriensen, est chargé de les conduire dans le désert glacé de l'inlandsis pour un trek qui doit éprouver leur solidarité. Mais un flic disparaît bientôt, un autre est pris pour cible... Le grand continent blanc se referme sur eux comme un piège. Mo Malo est l'auteur de nombreux ouvrages, sous plusieurs identités. Sa série des enquêtes de Qaanaaq Adriensen a été traduite dans de nombreux pays et repérée par plusieurs prix littéraires : finaliste des Prix du meilleur polar des lecteurs de Points et du prestigieux Prix Michel Lebrun, lauréat du Prix Découverte des Mines Noires.