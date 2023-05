Meilleures ventes : le dernier des Sept Soeurs de Lucinda Riley en majesté

28.311 lectrices et lecteurs se sont emparés du tome 8 des Sept Soeurs : Atlas - L'histoire de Pa Salt (trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld) de Lucinda Riley et Harry Whittaker, aux éditions Charleston. Pour sa première semaine en librairie, l’ouvrage campe en tête des ventes.

À LIRE - Les Septs Soeurs : le fils aîné de Lucinda Riley coécrira le huitième tome de la saga

À sa suite sur le podium, Virginie Grimaldi, qui ne semble pas décidée à quitter le carré VIP. Il nous restera ça gagne une place et arrive 2e avec 21.715 exemplaires écoulés. Son nouveau roman, Une belle vie, chute à la 3e place (19.333 ex).

Nicolas Matthieu, qui s’est récemment amusé à réecrire une scène érotique du dernier roman de Bruno Le Maire, fait à nouveau parler de lui. L’édition poche de Connemara (Actes Sud) décolle doucement : pour sa 2e semaine de sortie, il grimpe de 12 places et se hisse en 5e position avec 10.976 livres vendus.

Franck Thilliez chute de deux rangs avec La Faille (17.637 ex), 4e ouvrage le plus vendu de la semaine. Mais le romancier n’entend pas en rester là : l’édition poche de son Labyrinthes (Pocket) gagne 9 places pour monter en 7e position, avec 10.573 exemplaires achetés.

Crédits photo : Cappelen Damm publishers (CC BY-SA 4.0)