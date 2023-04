Fairy Tail - 100 years quest Tome 13

Cent ans après sa mort, Dogramag, Dragon divin de la terre, a ressuscité et cherche à dévorer tous les hommes présents dans le labyrinthe. Malgré leur appartenance à deux guildes différentes, Natsu et Suzaku décident d'unir leurs forces pour former un nouveau duo, les Fire's, et se dressent devant le dragon. Parviendront-ils à faire vaciller le géant ? Non loin de là, Luxus et Kirin s'affrontent en dépit des changements qui s'opèrent au coeur du labyrinthe. Cependant, les deux combattants sont unis par un lien inattendu... Les aspirations des hommes et des dragons font des étincelles dans l'obscurité du sous-sol !