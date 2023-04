Dr Stone Tome 24

En pleins préparatifs pour leur voyage sur la Lune, Senku et ses amis relèvent le plus complexe de tous les défis : fabriquer un ordinateur ! Les liens qui unissent Ryusui et son frère Saï - le programmeur de génie - seront la clé de leur réussite !! Les travaux de construction de la fusée avancent à grands pas, mais après l'annonce d'une décision héroïque de Senku, le royaume de la science est en état de choc !!