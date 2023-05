Elisabeth Borne, la secrète

Bérengère Bonte, biographe de figures politiques de premier plan, dresse le portrait d'une femme secrète au parcours sans faute, jusqu'à son accession à Matignon en mai 2022. Deuxième personnalité publique de l'Etat, jusqu'où montera-t-elle ? Qui est cette résiliente qui déjoue les pronostics à Matignon et jusqu'où peut-elle aller ? Au bout d'un an à Matignon, Elisabeth Borne a déjà battu le record de longévité de la seule femme Premier ministre avant elle, Edith Cresson. Mieux, celle qui était qualifiée de " techno " y parvient sans majorité à l'Assemblée, résistant à toutes les motions de censure et impressionne par sa façon de mener la concertation avec les partenaires sociaux comme les ténors du Parlement sur le serpent de mer qu'est la réforme des retraites. Mais qui est réellement cette pupille de la Nation au passé douloureux qui semble encaisser les coups sans les rendre ? Qui est ce bourreau de travail à l'insondable vie privée ? Est-elle finalement techno ou politique ? intransigeante ? loyale ? drôle ? Après un an d'enquête et de nombreux entretiens, du cabinet et Ségolène Royal à la RATP qu'elle a présidée, de Normandie en Poitou Charentes en passant par la mairie de Paris et des confidences d'Elisabeth Borne elle-même, Bérengère Bonte raconte le parcours d'une ingénieure " X Ponts ". D'une préfète féministe qui dédie son mandat aux rêves des petites filles mais réduisit autrefois son congé maternité au strict minimum. D'une ascète que certains collaborateurs décrivent comme la reine du barbecue. A-t-elle une revanche à prendre pour son père " jamais totalement revenu des camps " ? En qui a-t-elle vraiment confiance ? Est-elle encore de gauche ? A-t-elle des modèles en politique ? Des passions autres ? Voici l'histoire d'une coureuse de fond qui construit son parcours, étape après étape, sans intention de s'arrêter.