La librairie des rêves ensevelis

Août 1939. Grace Bennett a toujours voulu s'installer à Londres, mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères croulent sous les livres où s'entasse la poussière, le propriétaire est aussi austère que son établissement exigu, et dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les black-out et les évacuations, Grace trouve dans la lecture un trésor insoupçonné. Lorsque le Blitz ravage la ville et que la panique gagne les abris, Grace puise dans les merveilles de la littérature pour apporter aux autres, et à elle-même, l'espoir de jours meilleurs. Un roman inspirant et vibrant sur le pouvoir des livres.