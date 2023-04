En librairies, Zemmour capitalise sur sa défaite

Dans Je n'ai pas dit mon dernier mot publié chez Rubempré, le polémiste revient sur la campagne 2022 et dénonce coups-bas et autres machinations politiques à l'œuvre durant ces mois décisifs. Le candidat déchu ne veut pas se faire oublier, il le fait comprendre, et ça marche.

L’essai d’Alexandra Henrion-Claude - également controversé, pour ses positions complotistes - conserve la 2e place avec 12.023 exemplaires vendus.

Aurélie Valognes sort du podium en chutant d’une place, La Ritournelle (Le Livre De Poche) se place en 4e position (9139 ex.). Celle qui l’a doublée n’est autre que Mélissa Da Costa qui s’impose depuis de nombreuses semaines. Avec Les douleurs fantômes (Le Livre De Poche) elle gagne une place et séduit 9933 lecteurs en une semaine. Cependant, son roman Les femmes du bout du monde (Albin Michel) chute de 5 places et tombe en 12e position (6576 ex.).

Colleen Hoover est tranquille pour une nouvelle semaine avec son titre Jamais plus paru en poche chez Hugo Poche depuis avril 2018 (trad. Pauline Vidal). Il monte en 5e position (8611 ex.).

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : Anh De France (CC BY-SA 2.0)