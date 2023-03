Le Mystère Soline Tome 3 : Un chalet sous la neige

Vallon des loups, décembre 2015. Réfugiés dans leur vieux chalet au creux des Alpes, Soline et Benjamin attendent patiemment la venue du printemps, lequel témoignera de la naissance de leur fille. Mais l'ombre sinistre d'un tueur impitoyable les hante toujours, et la future mère craint que l'homme qui l'a déjà harcelée ne réapparaisse pour s'en prendre de nouveau à elle et à ses proches. Guidée par son intuition, Soline remet aussi en question la sincérité de Benjamin, qui semble lui dissimuler une terrible vérité rattachée à leur passé commun. Sur le fil ténu du doute et de la colère, la jeune femme trouve toutefois un certain apaisement dans ses visions de plus en plus précises de Louise, cette belle inconnue d'un autre siècle. Le lien puissant à l'origine de leurs rencontres singulières à travers le temps sera-t-il enfin révélé ?