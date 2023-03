I'm Not Your Soulmate Tome 2 : The Perfect Love

Xxiie siècle. Ne cherchez plus l'amour : à votre majorité, la Science vous indique qui est votre âme soeur. Défier toutes les règles... pour être libre d'aimer. Eliotte a fait son choix. Dorénavant, qu'importe ce que diront la Science ou le gouvernement, elle n'écoutera plus que son coeur, cet organe vital qui bat un peu plus fort chaque jour pour Izaak. Non pas car ils sont scientifiquement compatibles, mais parce qu'ils se sont choisis, l'un et l'autre. Désormais, Eliotte en est convaincue : l'amour ne peut être calculé, paramétré ni imposé. Et il est de son devoir de partager sa découverte avec le plus grand nombre. Même si cela l'oblige à défier le gouverneur Meeka, à se mettre à dos Ashton et à aller à l'encontre de la loi, elle le fera. Au côté d'Izaak, elle se sent prête à tout pour rétablir la vérité et prouver qu'aimer c'est rester libre... A propos de l'autrice Lyla Mars a toujours aimé transmettre des émotions à travers différentes formes d'art. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est tournée vers l'écriture dès le plus jeune âge. Aujourd'hui citoyenne engagée, elle est ambassadrice jeunesse de l'UNICEF et défend les causes qui lui tiennent à coeur.