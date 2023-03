Hunter X Hunter - Tome 37

C'est en ressentant des vibrations menaçantes que Kurapika fait passer les séances d'entraînement au nen qu'il dispense à l'étape suivante. Pendant ce temps, chaque prince avance ses pions de son côté et la guerre de succession devient de plus en plus sérieuse. Enfin, dans les niveaux inférieurs du bateau, la Brigade fantôme se retrouve impliquée dans un conflit entre des clans mafieux...