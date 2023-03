Tokyo Revengers Tome 23 . Edition collector

Le coffret collector ! Vous connaissez déjà le principe : pour le tome 23 de Tokyo Revengers, vous avez le choix entre le tome habituel à 6, 99 euros... et un coffret collector qui contient, en avant-première, le character book numéro deux, consacré aux arcs Valhalla et Black Dragon. Des illustrations et infos inédites et le chapitre 101 tout en couleurs ! Un indispensable pour tout membre du Toman.