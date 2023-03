Dans le quartier du Montparnasse à Paris, Elsa, Marie et Guillaume se croisent sans le savoir. Si, le jour, leur quotidien les éloigne, le soir, tous trois affrontent une même peur de la nuit. Elsa se réfugie dans le bus pour éviter la violence de la rue, Marie, qui vient de quitter Brest, multiplie les gardes à l'hôpital pour combler son vide sentimental, et Guillaume retarde la fermeture de son bar afin de fuir la solitude. C'est au détour d'un Lavomatic, d'un Irish pub ou par le biais d'une annonce sur Leboncoin qu'ils finiront par se trouver. Mais parviendront-ils, ensemble, à aller jusqu'au bout de leur nuit ? A se reconstruire ? Des matins heureux est la rencontre de trois personnages blessés, poignants dans leur fragilité, inspirants dans leur force de résilience. Lumineux. Une véritable ode à la vie. RTBF. Avec la justesse et la délicatesse qu'on lui connaît, l'autrice aborde la solitude, la maladie, les fêlures et la reconstruction. Femme actuelle. Le portrait touchant d'un trio connecté par la nuit parisienne. Ouest-France.