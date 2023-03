Avant Blake et Mortimer. Tome 1. Le Rayon U

En 1943, dans les pages de l'hebdomadaire belge Bravo ! , un certain Edgard Félix Pierre Jacobs se lance dans une saga intitulée "Le Rayon "U"" . Elle est destinée à succéder aux aventures de "Flash Gordon" , interdites par la censure allemande. L'infâme capitaine Dagon, membre des services secrets d'Austradie, infiltre une mission sur les Iles noires menée par la Norlandie et qui vise à mettre la main sur l'uradium, un minerai aux propriétés prodigieuses. Bientôt, l'expédition va vivre des aventures hors du commun... L'univers visuel et les personnages du "Rayon "U"" annoncent les aventures de Blake et Mortimer, auxquelles l'auteur donnera naissance sous le pseudonyme d'Edgar P. Jacobs, en 1946, avec "Le Secret de l'Espadon" . La nouvelle édition de ce classique du 9e art bénéficie d'une mise en couleurs de Bruno Tatti, conforme à la palette originelle de Jacobs. L'avertissement de ce dernier n'a d'ailleurs rien perdu de sa pertinence : les excès de la science et le fantasme de toute-puissance risquent de conduire à l'Humanité à sa perte...