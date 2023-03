Le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d'être heureux. Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Yohan savoure son insouciance retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge une dizaine d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, laissent penser qu'un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ? Yohan veut comprendre. Mais jamais il n'aurait dû chercher à voir l'envers du décor. Car c'est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le Paradis...