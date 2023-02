One Piece Episode A - Tome 01. Ace

La rencontre au sommet de deux génies ! Inspiré du roman One Piece Novel A, ce diptyque est un spin-off sans précédent autour du personnage de Ace, avec au dessin, le grand Boichi qui a trouvé là une distraction idéale entre deux épisodes de Dr Stone. Prépublié dans le One Piece Magazine, la série se retrouve là, pour la première fois disponible sous forme de volume relié. Un chef d'oeuvre graphique à ne manquer sous aucun prétexte, que l'on soit fan de One Piece ou de Dr Stone !