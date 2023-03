Agatha Raisin enquête Tome 33 : Le Diable au corps

Hallucination ou fantasme ? C'est la question que se pose Agatha Raisin lorsque, au détour d'une route, surgit devant elle un homme dans le plus simple appareil. Paniqué, il dit avoir aperçu un cadavre... Pourtant, une fois sur place, nulle trace du corps. Si la police crie au canular, Agatha est persuadée que le nudiste dit vrai. La voici au coeur d'une affaire mêlant jeux de rôles et sorcellerie, tromperies et gros sous, sans oublier un très profitable commerce de crèmes glacées au parfum aussi piquant que mortel. Sur les traces du disparu, c'est un autre cadavre, cette fois-ci bien réel, que l'on découvre bientôt...