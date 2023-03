Mémoires de la forêt. Les carnets de Cornélius Renard

Alors qu'Archibald se prépare aux festivités de l'automne, le maire de Béllecorce lui apprend un matin que sa famille n'est pas la propriétaire légitime de la librairie. Il procède à son expulsion immédiate au profit d'un nouveau venu en ville, le mystérieux Célestin Loup. A l'aide de son père et de son facétieux petit neveu Bartholomé, Archibald part sur les traces de cinq mystérieux carnets que son grand-père, Cornélius Renard, a dissimulés. Il espère ainsi découvrir la vérité, et prouver qu'il est bien le véritable propriétaire de la librairie. Mais il ne sera pas facile de les retrouver, car Cornélius, avant de perdre la tête, les a confiés aux membres d'une société secrète, la Confrérie des plumes. Et ceux-ci semblent bien décidés à s'assurer que les Renard sont dignes des souvenirs de leur ancêtre...