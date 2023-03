Toilet-bound Hanako-Kun Tome 12

Shijima, le quatrième mystère, est maintenant prête à aider Nene à retourner dans la réalité. C'est une course contre la montre qui s'engage pour Nene et Kô ! Ils leur restent peu de temps avant que la seule porte de sortie ne se ferme pour de bon et qu'ils finissent piégés à jamais à l'intérieur du tableau. Pour ce faire, ils doivent surmonter un dernier obstacle : Hanako. Le fantôme, de son côté, fait tout ce qui est en son pouvoir pour les empêcher de s'échapper. Dans l'espoir d'enfin le convaincre de les laisser partir, Nene vide son sac !