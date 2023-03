Bernard, la fureur de vivre

Soudés durant cinquante-deux ans, Dominique et Bernard Tapie ont tout connu, la gloire et l'opprobre, le luxe et la ruine, les retours en grâce et les défaites... Face à un Bernard Tapie que l'on découvre aussi infatigable, excessif et imprévisible à la maison que dans sa vie publique, mais aussi terriblement jaloux et possessif, il fallait partir ou suivre. Dominique Tapie a fait mieux ? : elle a décidé de résister. Présente mais rebelle, aimante mais critique, elle l'a mis en garde contre ses propres démons. Gardienne du "? clan ? " , elle a tenu la barre fermement. On a cru l'épouse effacée car médiatiquement discrète, le couple tranquille car secret. On le découvre au contraire passionnel, en état de séduction permanent, en insurrection fréquente. C'est cet amour de deux rebelles qui se sont dit oui, pour le meilleur et pour le pire, qu'elle dévoile pour la première fois. Il a fallu la disparition de l'homme de sa vie pour que Dominique Tapie mesure qu'à 19 ans, elle n'avait pas seulement rencontré un homme mais un destin, qui continue de peser sur elle, au nom de la solidarité conjugale, sous la forme d'une montagne de dettes. Plus qu'une biographie, un récit follement romanesque.