T'choupi visite la caserne des pompiers

Aujourd'hui, T'choupi et sa classe vont visiter la caserne des pompiers. Ils sont accueillis par Bruno, qui leur explique le métier, les premiers gestes de secours, leur montre le camion et tous les accessoires... C'est magique ! T'choupi est habillé en pompier de la tête aux pieds, et Lalou a le droit d'essayer la lance à incendie ! Pour terminer, tous dans le camion pour un petit tour avec les sirènes, PIN-PON ! Nouveau : avec votre enfant écoutez la version audio de l'histoire ! Tous les albums T'choupi sont maintenant accompagnés d'une version audio, accessible gratuitement en scannant la couverture avec l'application Nathan Live. Des livres pour les enfants de 2 à 4 ans conçus dans un format idéal pour les petites mains : coins arrondis, pages plastifiées résistantes. Un livre fabriqué en Europe. Un nouvel album qui fait découvrir les pompiers, un métier de héros qui fait rêver les enfants.