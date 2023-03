Mes premières chansons de Pâques

Et si on préparait Pâques en chansons ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Afin de préparer Pâques en chansons, on découvre au fil des pages : " La danse des lapins " ; " Une poule en chocolat " ; " C'est Pâques ce matin " ; " Deux lapins " ; " Matin de Pâques " ; " Cocodi cocoda ". Les illustrations pleines de charme d'Amélie Laffaiteur accompagnent cette découverte des airs de Pâques.