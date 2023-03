One-Punch Man Tome 26 : One-Punch Man - tome 26

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! Les héros de classe S en bavent contre les lieutenants de l'Association des monstres, de plus en plus coriaces. Seule Tatsumaki a réussi à coincer Scrutt et à s'en débarrasser. Au même moment, Super Black Brillant se retrouve face à Garoh, tandis que Saitama est perdu dans un labyrinthe !