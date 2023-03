Edens Zero Tome 24 : Origine 0

Grand Démon Vs. Grand Démon ! C'est l'heure de l'affrontement tant attendu entre Ziggy et Shiki. Lors du combat, Shiki brise le masque de Ziggy et la terrible vérité éclate au grand jour ! Les Six Généraux galactiques démoniaques ainsi que l'Armée du système stellaire sont réunis dans la même zone de l'univers. Intrigues, relations, enjeux... tout devient très complexe ! Hawley se retrouve à l'intérieur du corps du géant Deadend Crow, son ennemi juré ; pendant qu'Erzy affronte Justice au coeur d'une horde de dragons... Se rapprochant inexorablement de ce vaste champ de bataille, le Croque-mitemps fait peser une menace bien réelle sur tous nos héros !