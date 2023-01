Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels. Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge

Pierre Chaillot est statisticien. Depuis le début de la crise du Covid, il a collecté scrupuleusement toutes les semaines l'intégralité des données officielles disponibles sur les sites d'EUROSTAT, de l'INSEE, de la DREES et des différents ministères. Mortalité, occupation des lits, positivité des tests, âges, etc... Deux ans d'un travail méticuleux, qu'il a rendu public régulièrement sur sa chaîne Youtube " Décoder l'éco " . Qu'a-t-il constaté ? De gigantesques anomalies. En France comme dans tous les autres pays européens, la mortalité de l'année 2020 standardisée (c'est-à-dire étudiée par tranches d'âges et non pas en données brutes) est au niveau de celle de l'année 2015 soit la septième année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Quant à la mortalité de l'année 2021, elle au niveau de celle de 2018, la troisième la moins mortelle de toute l'histoire de France. Les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués, aussi bien en ce qui concerne la mortalité que l'activité hospitalière ou l'efficacité vaccinale. Il expose dans ce livre la totalité de ses recherches pour qu'enfin un débat scientifique serein puisse avoir lieu sur cette crise dont les conséquences sont loin d'être derrière nous.