Buck Danny Origines Tome 2 : Le fils du Viking noir 2/2

1943. La Seconde Guerre mondiale bat son plein dans le Pacifique. Buck Danny brille particulièrement par son talent et son engagement, accrochant à son tableau de chasse plusieurs appareils ennemis. Entre deux missions dangereuses, le pilote dort comme il peut et repense à la fin de son adolescence, alors qu'il découvrait un cirque aérien avec des cascadeurs qui allaient lui procurer ses premiers frissons de vol. Sans parler de la belle Moira, qui allait provoquer ses premiers frissons amoureux. Une époque avec sa part de noirceur, toutefois. Puisque Buck allait y apprendre que son père aurait eu un comportement honteux pendant la Première Guerre mondiale. Mais une mission capitale, des années plus tard, visant à neutraliser un général japonais, pourrait pousser Buck à se demander s'il n'a pas jugé son père trop durement...