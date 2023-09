Un coeur pour Noël

Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un trouble au coeur, un coeur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt deux ans ? Alors, tout a changé. Cette année, je vais fêter mon premier Noël dans les Alpes, chez mon père, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Dans ce corps que j'ai besoin de réveiller... Je suis morte de trouille, mais les miracles sont faits pour qu'on y croie, pas vrai ? Et j'ai peut-être raison d'y croire, car à peine arrivée, je rencontre Augustin, et tout est chamboulé. Ma vie ne fait que commencer.