Arnaque sur Amazon : Son odeur après la pluie falsifié (avec d'autres best-sellers)

Paru chez Stock en mars, le récit de Cédric Sapin-Defour n’avait pas fait de vagues : les ventes s’accumulaient avec une constante discrètion. Fin juin, il affichait ainsi un très enviable score de 19.374 exemplaires écoulés, avant de littéralement exploser début juillet. En cinq semaines, 26.679 exemplaires de plus (données : Edistat).

Le succès inattendu

Libraires et grandes enseignes le vendent comme des petits pains : l’ouvrage se classait à la 91e position du classement des 2000 meilleures ventes GfK de la semaine passée, avec 46.763 exemplaires écoulés — contre 46.057 selon Edistat : ne chipotons pour 700 volumes.

« J’ai pu connaître des phénomènes comme celui-ci, mais c’est très rare qu’un tel succès survienne hors période de rentrée littéraire. Ou bien il faut que l’auteur, surtout s’il s’agit d’un parfait inconnu, soit à l’origine d’un scandale. Ce qui est loin d’être le cas avec Cédric Sapin-Defour », analyse même le directeur général de Stock, Manuel Carcassonne, auprès du Figaro.

Que nos confrères annoncent avec un brin d’enthousiasme 70.000 ventes n’enlève cependant rien à l’heureux résultat : l’ouvrage décolle brillamment. La semaine passée, il arrivait en 15e position des meilleures ventes hébdomadaires, poursuivant son ascencion.

“Parce que c'était lui, parce que c'était moi”

Son odeur après la pluie raconte la profonde histoire d'amour, de vie et de mort entre un homme et son bouvier bernois nommé Ubac. Ni l'homme ni le chien ne sont les protagonistes centraux : Cédric Sapin-Defour explore en effet le lien puissant qui les unit, celui d'une relation.

Leur vie commune se déroule sur treize années : au lecteur est offerte toute l'intensité des émotions et moments partagés. Dans leur réalité, l'amour est omniprésent autant qu'éphémère, rappelant l'inévitabilité de la mort et le vide que laisse une disparition. Une absence qui se manifeste à travers des détails poignants : le bruit des griffes sur le sol que l'on n'entend plus ou l'odeur familière qui s'estompe après la pluie, désormais réléguée au rang de souvenir.

Y'aurait pas un coup à jouer ?

Que s’est-il passé cette semaine du 26 juin, pour que les lecteurs s’engouffrent ainsi dans cette lecture ? Eyuait pablishingg (si, si) n’a pas résolu le mystère, mais plutôt une manne commerciale : réutilisant sans vergogne de la couverture de Stock, cet auteur/éditeur met en vente sur Amazon un ouvrage qui contrefait même le titre du texte originel.

Miroir aux alouettes 2.0

Pour 20,70 €, les lecteurs pigeonnés acquerront Son odeur après la pluie cahier ligné : en finition mate, sans aucun rapport avec l’ouvrage recherché. Et certainement pas le contenu qu’ils espèrent, puisqu’il s’agit bien d’un cahier avec des lignes : cher pour des pages vierges...

L’arnaque fut juteuse : au 25 juillet, elle prenait la première place des meilleures ventes de livres, quand le véritable texte, lui, n’occupait que la 6e. Avec un peu d’attention, difficile de se faire berner : aucun extrait proposé, un nom d’auteur à coucher dehors avec un ticket de logement et un titre bien étrange. Et pourtant...

L’affaire a dû fonctionner quelques jours, jusqu’à ce que le cyberlibraire, probablement alerté, supprime l’article de ses étales.

Le contrefacteur sonne toujours deux fois

L’histoire relevait alors des faits divers et autres anecdotes internautiques, comme il s’en présente régulièrement chez Amazon.

Tout porte à croire qu’un autre margoulin (ou le même, sous une autre fausse identité), a eu la même fulgurance marchande en observant l’intérêt grandissant pour le titre de Cédric Sapin-Defour : en effet, dès le 15 juillet, était disponible Son odeur après la pluie cahier ligné : Couverture souple en finition mate, signé aroun enchhada (si, si…). Et bien évidemment, c’est la couverture du livre de Stock qui sert à piéger les passants.

Sollicités, ni les éditions Stock ni AMazon n'ont encore répondu à nos demandes de précisions.

Des méthodes Olé, Olé !

L’ingénieux entrepreneur docteur ès pillage de propriété intellectuelle avait déjà expérimenté cette usurpation une semaine plus tôt : il vendait ainsi La Cuarta Institutriz cuaderno forrado : Regalo perfecto. Cette fois, la victime est une autrice indépendante espagnole, Phavy Prieto, qui voit ainsi son roman détourné.

La Cuarta Institutriz, sixième épisode de la Saga Ordinales, fresque amoureuse où Lady Amelia Barston et Lord Edward Leinster se tournent autour sans jamais conclure est sorti en version officielle le 21 juin… pour se faire pirater quinze jours plus tard.

La démarche se comprend moins bien en revanche : le livre n’apparaît pas dans les 100 meilleures ventes et stagne plutôt dans le fin fond du classement, installé à la 1.131.238e place… Mais cette fois encore, c'est en proposant un cahier avec des lignes que l'apprenti escroc tente d'abuser des crédules.

Le juteux business du cahier ligné

En fouillant plus en avant dans le site de vente en ligne, on découvre en effet que les contrefaçons se servant de couvertures officielles pour vendre des cahiers lignés sont légion. Le livre du médecin légiste Philippe Boxho Les morts ont la parole, paru en juin 2022 chez Kennes éditions en fait partie (3324 ventes). De même que La Clé de votre énergie, de Natacha Calestreme (janvier 2020 chez Albin Michel, 419.113 ventes).

Même la biographie Mylène Farmer déchiffrée (avril 2020), par Ludovic Chanteloup-Péroys en autoédition est frappé. Les comptes qui vendent ces produits, à un tarif proche des véritables ouvrages, se nomment wacoxa califormia, khano califormia ou encore wano califormia, raj california, wellaw california.

Ce dernier s’offre la contrefaçon de Pagny par Florent, l’autobiographie du chanteur sortie en avril dernier chez Fayard (145.274 exemplaires écoulés, pour la bio authentique). Or, la concurrence fait rage entre arnaqueurs : Pellafoxx Publishing vend le même produit que wellaw california…

Tout porte à croire que chez les califormia et california — ajoutons malokaz, farak, mariaz, et bien d’autres — le piratage et l’escroquerie sont une affaire de famille…

