XIII Trilogy : Jones. Tome 1, Azur noir

Jones est élève officier à l'école de la Navy de Patuxent River où elle doit réussir les dures épreuves de l'entraînement au pilotage de plusieurs types d'appareils volants, ainsi que le rigoureux apprentissage des techniques de close-combat dont on sait qu'elle deviendra experte, mais dont on découvrira la difficulté. En parallèle, son frère Marcus s'est évadé d'un pénitencier en compagnie de deux dangereux activistes amérindiens ; il accompagne ces derniers qui viennent de s'emparer de l'îlot d'Alcatraz et défient les autorités américaines en exigeant l'obtention de Droits Civiques. Ils ont pris en otage une centaine de sympathisants naïfs venus apporter leur soutien à la cause indienne et introduit un véritable arsenal sur Alcatraz et sont prêts à déclencher un bain de sang pour parvenir à leurs fins... De quoi provoquer une intervention des "Spads" du général Ben Carrington, qui se trouve être le tuteur d'une certaine sous-lieutenant bien connue des lecteurs de XIII... Entre la jeunesse de Jones, retracée dans Little Jones, et ses faits d'armes racontés dans la série de Van Hamme et Vance, il restait des zones d'ombre à explorer dans sa vie mouvementée. Il fallait bien une trilogie, signée par Yann et Taduc, pour lever le voile sur le destin de cette femme pas comme les autres...