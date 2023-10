Ce qui nous rend vivants

Ils ont tant de vies entre les mains... Et les leurs à sauver. Aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça, en réalité : son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place, au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend. Elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs. Elle tisse des liens forts avec tous ces héros du quotidien. Et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix... Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invincible que lui. Et croire, le temps d'un battement, que la vie peut l'emporter.