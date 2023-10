Plus de 100 000 ex. vendus en librairies : le nouvel Astérix, un succès ?

Porté par Fabcaro au scénario et Didier Conrad pour les dessins, cet Iris blanc fait recette — et certainement pas celle de la potion magique. Avec une estimation de ventes de 101.296 exemplaires, le titre frappe fort en cette fin d’année, apportant une respiration essentielle dans les points de vente. D’autant que ce chiffre ne concerne que les librairies — les données des enseignes et grandes surfaces alimentaires ne sont pas ajoutées.

Alors, une odeur d’iris embaume ? Sachant que l’irone, molécule contenue dans la fleur, se développe avec le temps, en sera-t-il de même avec ce 40e opus ?

Quand le ciel bas et lourd te tombe sur la tête...

Si l’on tente des comparaisons avec les précédents volumes, que retenir ? Le Griffon (t.39), s’est écoulé à 1,677 million d’exemplaires (tous circuits de vente confondus), mais la librairie ne représente dans sa globalité que 24 % des ventes, contre 32 % pour les enseignes et 44 % pour les supermarchés et hyper.

En observant alors la première semaine de commercialisation (18/24 octobre 2021) ce sont 99.759 ventes en librairies, contre 111.250 en enseignes et 311.443 en GSA. Le titre étant sorti le 21 octobre, le nombre de jours de commercialisation est identique. En somme, on achète Astérix entre deux paquets de lessives et trois blocs de Canard w.c.…

Pour La Fille de Vercingétorix, sorti le 24 octobre 2019, les chiffres se ressemblent. La semaine 43 examinée (21/27 octobre) laisse de nouveau 4 jours de commercialisation, avec 104.471 ventes en librairies selon Edistat. Sauf que les enseignes alignaient 117.706 exemplaires et les grandes surfaces alimentaires 322.241. Au final, cette histoire d’adolescente aura atteint 1,767 million d’exemplaires, répartis en 23 % librairies, 32 % enseignes, 46 % GSA.

Poursuivons avec La Transitalique, qui voyait l’apparition du personnage Coronavirus : avec 1,737 million d’exemplaires répartis en 21 % librairie, 30 % enseignes et 49 % GSA, une tendance se note : les clients qui font leurs courses du samedi se désintéresseraient-ils des aventures gauloises avec le temps ?

La première semaine d’office appuie cette idée : la semaine 42 (16/22 octobre 2017) affiche comme toujours quatre jours de mise en vente, la BD fut publiée le 19 octobre. Ainsi, les librairies expédiaient 94.329 tomes, contre 100.587 chez Fnac, Cultura et consorts, et 326.114 dans les grandes surfaces alimentaires. L’érosion deviendrait manifeste, mais les deux premiers volumes que signèrent Didier Conrad et Jean-Yves Ferri apportent d’autres éléments.

Ainsi, Le papyrus de César, plus gros carton depuis que les successeurs de Goscinny et Uderzo avaient repris les commandes, affiche 1,82 million d’exemplaires, répartis en 22 % librairie, 29 % enseignes et 49 % supermarchés.

Paru le 25 octobre, il enregistrait pour ses premières journées de vente (semaine 43) : 111.994 ex. chez les libraires, 106.976 chez les enseignes et 339.173 en GSA. Toutes proportions gardées, une fois encore, c’est dans son chariot de courses que l’on ajoute l’album — dont le prix n’a pas bougé : 10,50 €. Entre les pâtes sèches et les conserves d’épinards, la BD ne se remarque financièrement pas trop.

Enfin, Astérix chez les Pictes (24 octobre 2013), pointe à 1,213 million de ventes — et à ce titre obtient la palme d’album s’étant le moins bien vendu. Peut-être du fait qu’il fut le premier de la série reprise par les deux hommes. Avec un résultat toutefois des plus enviables. La répartition s’effectue comme suit : 36 % en librairie, 20 % en enseignes et 44 % en GSA.

Quant à la première semaine, elle alignait 103.450 titres en librairies, 72.146 en enseignes et 152.146 pour les supermarchés.

Shampoing, savon et... moins d'Astérix ?

La dépendance du village des Irréductibles aux grandes surfaces alimentaires devient évidente et il faudra attendre vendredi pour qu’Edistat consolide ses estimations. Se poseront alors deux questions : alors que l’inflation reste encore omniprésente et que les Français rognent sur leurs listes de victuailles et autres produits ménagers, Astérix sera-t-il victime de la situation ?

De fait, la première semaine de vente représente systématiquement autour de 30 % des ventes totales des aventures d’Asterix (Le Griffon : 31,1 %, La Fille de Vercingétorix, 30,7 %, La Transitalique, 29,99 %, Le Papyrus de César, 30,6 % et Les Pictes, 26,96 %). On obtiendra donc une estimation assez claire du résultat final, considérant par ailleurs que dès le mois de janvier, les lecteurs se désintéressent progressivement des albums — sauf un léger regain dans les dernières semaines de l’année qui suit la parution.

Les résultats tournent autour de 1,642 million d’ouvrages achetés en moyenne. Mieux : 1,75 million, si l’on met de côté le résultat moins bon des Pictes. L’Iris blanc nous en dira plus en fin de cette semaine 43 et surtout, annoncera la couleur. Car depuis trois tomes, la clientèle de supermarché qui demeure la première, et de très loin, à vider les palettes d’Asterix, se désintéresse progressivement de ces Gaulois turbulents.

Comment, dès lors, ne pas corréler le changement de scénariste et toute cette liberté graphique qui se retrouvent dans le nouvel opus, à cette désagrégation manifeste ?

