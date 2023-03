Éric Zemmour, muselé, prend la tête des meilleures ventes de livres

Le candidat malheureux à la présidentielle 2022 profitera certainement plus encore de la polémique fraîchement déclenchée : le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a dégainé un arrêté pour empêcher une séance de dédicace prévue ce 25 mars. Une interdiction contre laquelle le polémiste entend se battre, devant les tribunaux — assurant par ailleurs qu’il maintient le rendez-vous.

Du reste, l’ouvrage d’Alexandra Henrion-Claude, qui verse dans un complotisme de bon aloi — sous couvert d’ouvrir les portes de vérités indicibles —, demeure en deuxième place, avec 17.859 pavés écoulés au cours des sept derniers jours. Et, fort heureusement, La Ritournelle d’Aurélie Valognes chante une autre chanson, et séduit 10.516 lecteurs de mieux, dans sa version poche.

D’ailleurs, l’éditeur, Le Livre de Poche, maintient ses positions dans le classement, avec le roman de Mélissa Da Costa, Les douleurs fantômes – 10.429 exemplaires de mieux.

Notons enfin que Colleen Hoover, avec son titre Jamais plus paru en poche depuis avril 2018 (trad. Pauline Vidal), conserve une belle place dans le classement : en 6e position, le livre a conquis encore et encore. Avec 9186 ventes, on parvient à un total de 347.527 exemplaires depuis la parution.

Petite dégringolade pour Michel Bussi en revanche : Trois vies par semaine tombe à la 8e place des meilleures ventes avec malgré tout 8785 exemplaires.

