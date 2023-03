Michael Mann, l'un des plus grands cinéastes contemporains, s'apprête à faire une entrée fracassante dans le monde du polar avec un premier roman explosif qui raconte l'avant et l'après de son film iconique Heat. Chris Shiherlis, blessé et fiévreux, tente désespérément d'échapper au détective Vincent Hanna. Quelques heures plus tôt, Hanna a tué son complice Neil McCauley lors d'une fusillade sur la piste de l'aéroport. Il est maintenant déterminé à éliminer Chris, le dernier survivant du gang. Des rues de Los Angeles aux quartiers de la mafia taïwanaise du Paraguay, en passant par la frontière du Mexique, Heat 2 nous propulse jusqu'aux événements du film et au-delà. Dans une guerre sans merci. Jusqu'à la mort. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Ancion et Axelle Demoulin A propos des auteurs Michael Mann est un réalisateur, scénariste et producteur quatre fois nominé aux Oscars et deux fois lauréat d'un Emmy, et l'un des plus créatifs et des plus influents cinéastes américains. Mann a écrit, réalisé et produit de nombreux longs métrages, téléfilms et séries primés et acclamés par la critique. Récompensé de nombreux prix prestigieux, Mann vit à Los Angeles. Meg Gardiner est l'auteur de seize romans primés et acclamés par la critique. Ses thrillers sont des best-sellers aux Etats-Unis et à travers le monde, traduits dans plus de vingt langues. Ancien avocate, présidente à deux reprises des Mystery Writers of America, Gardiner vit à Austin, au Texas. " Heat 2 est un roman brillant et captivant, aux personnages riches et réels, avec une narration forte : l'une des plus authentiques figurations de criminels et des flics qui les traquent que j'ai pu lire". Don Winslow "Une prolongation de l'univers du film absolument exaltante, avec des détours par le Mexique, le Paraguay, le Vietnam et Las Vegas, et des décors à couper le souffle où l'on tire à balles réelles". Rolling Stones "A lire absolument". USA Today