Nymphéa - poche

Roxane vient de terminer ses études de journa- lisme et ne parvient pas à trouver de travail. Fau- chée, elle décide d'accepter un emploi dans un luxueux bar à champagne. Cela lui permettra de payer ses dettes, mais peut-être aussi de trouver le sujet qui fera enfin décoller sa carrière... Car derrière les portes closes du Millésime, des secrets sont profondément enfouis, et Roxane compte bien les déterrer. C'est compter sans Kabinsky, l'arrogant patron du Millésime, qui risque de lui donner du fil à retordre. Il est intrigant, séduisant mais surtout terriblement dangereux. Roxane en est sûre, il trempe dans des affaires illégales qui pourraient bien impliquer la mafia. Pour trouver des réponses, Roxane devra être prête à mettre de côté tous ses principes et re- pousser ses limites... Quitte à se perdre.