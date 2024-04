Cinéma et littérature : une alchimie heureuse ?

Si le passage au cinéma des grandes œuvres du patrimoine littéraire semble ne pas avoir de fin, avec de constantes nouvelles réalisations proposées aux spectateurs, les œuvres contemporaines ne sont pas en reste. On pourrait avoir l’impression qu’une forme de systématisme s’est instaurée et, dès qu’un ouvrage rencontre un certain succès en librairie, il est possible de prédire son adaptation au cinéma à plus ou moins brève échéance. La pratique est tellement répandue que quand on interroge un moteur de recherche un livre récent à succès, on tombe presque toujours d’abord sur le film avant d’avoir une proposition pour le livre…

Les grands titres connaissent d’ailleurs des adaptations dans tous les univers possibles, puisqu’on passe d’abord de l’édition grand format à celle de poche (avec un changement de public en partie au passage), ensuite, la déclinaison peut se faire cinématographique, mais aussi sous la forme d’une bande dessinée ou d’un roman graphique. La pratique tend à se développer de plus en plus. Cela peut être pour un classique de la sociologie, comme l’adaptation en BD de La Distinction de Pierre Bourdieu, ou de façon plus traditionnelle pour un roman qui a bien fonctionné, ainsi dernièrement de Petit Pays de Gaël Faye (lauréat du prix Goncourt des lycéens en 2016), titre dont le succès auprès des enseignants et des élèves fait toujours naître d’importantes jalousies chez les autres auteurs et éditeurs.

Cinéma et littérature : des frontières poreuses

Depuis toujours, la littérature et le cinéma ont conclu un pacte de mutualité. En effet, depuis le début du XXe siècle, dès le moment qu'une œuvre littéraire était projetée à l'écran, l'union était consommée. Cette union n'est plus seulement celle de l'adaptation fidèle d'un texte au format visuel, mais également celle de la promotion à travers la publicité au cinéma.

Ainsi, plusieurs œuvres subjuguent de larges publics que les livres ne ralliaient pas. Les innovations des cinéastes proposent des méthodes innovatrices dans l'art de raconter et sous l'impulsion du cinéma, de plus en plus de spectateurs développent le goût de la lecture.

Le cinéma pour raviver le goût de la lecture

De nos jours, il est possible de retransmettre une publicité pour un livre adapté à l'écran dans les salles obscures. Grâce à des outils accessibles à tous et simples à utiliser, vous pouvez facilement réaliser votre publicité au cinéma. Le film n'efface certainement pas l'œuvre littéraire, mais renvoie plutôt à celle-ci. Adapter un livre à l'écran permet donc d'établir un dialogue entre deux créations qui s'enrichissent réciproquement au contact l'une de l'autre. Engager les spectateurs à prendre conscience des processus qui régissent les rapports qu'ils entretiennent avec un film optimise ordinairement une prise de conscience analogue au niveau de la lecture.

Le cinéma, toujours inspiré par les livres

Il est vrai que les adaptations de livres au cinéma ne sont pas un phénomène nouveau. Depuis les débuts du cinéma, les réalisateurs ont puisé leur inspiration dans la littérature pour créer des films qui captivent les spectateurs. Cependant, ces dernières années, la tendance à adapter des livres au cinéma s'est généralisée, avec un nombre croissant de films basés sur des best-sellers et des romans à succès.

Dans un principe purement économique, les studios de cinéma cherchent constamment à minimiser les risques financiers associés à la production de films coûteux. Les adaptations de livres à succès offrent une certaine garantie de succès commercial, car elles ont déjà un public fidèle et une notoriété établie. De plus, la publicité au cinéma joue un rôle crucial dans la promotion de ces adaptations, en attirant l'attention des spectateurs potentiels et en renforçant la notoriété de l'œuvre. En outre, les producteurs peuvent compter sur la base de fans existante pour promouvoir le film via les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. Si, dans l’art, le succès n’est jamais certain, on peut dire que choisir l’adaptation, c’est chercher à se protéger le plus possible.

Des auteurs sans cesse adaptés

Balzac par exemple fait office de ressource presque inépuisable pour les réalisateurs français. Certaines adaptations ne connaissent pas le succès escompté, ainsi d’Eugénie Grandet de 2021, réalisé par Marc Dugain, dans une dynamique assez sombre, tout en jouant sur des effets d’écho avec notre époque. Si le film se déroule comme une belle partition, on a pu reprocher au réalisateur d’adopter finalement un style un peu trop convenu.

C’est précisément le choix contraire qui a certainement porté le succès d’Illusions perdues, par Xavier Giannoli. Le spectateur est emporté dans un rythme effréné, en suivant les aventures pleines de rebondissements du jeune Lucien de Rubempré parti à l’assaut de la capitale. Là aussi les clins d’œil à notre modernité sont monnaie courante, mais la sauce prend plutôt bien, et c’est une relecture très vivifiante de l’œuvre de Balzac, qui donne précisément au lecteur l’envie de se replonger dans le roman, malgré le nombre important de pages qu’il comporte… C'est aussi le cas des dernières adaptations des oeuvres romanesques d'Alexandre Dumas, avec notamment Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan en 2023.

Les livres, un gisement infini de films

Les adaptations de livres permettent aux réalisateurs et aux scénaristes de travailler avec des histoires et des personnages déjà bien développés, ce qui est un gain de temps considérable dans une industrie où il faut parfois aller très vite pour répondre aux attentes des donneurs d’ordre. Cela peut faciliter le processus d'écriture et de production, car ils ont une base solide sur laquelle construire leur vision créative. Les adaptations de livres peuvent attirer des acteurs de renom qui sont attirés par la perspective de jouer des rôles emblématiques. C’est certainement ainsi que Gérard Depardieu s’est inscrit progressivement dans l’univers des très grands acteurs. On ne compte plus le nombre de rôles qu’il a occupés, figurant tour à tour Cyrano de Bergerac, le Colonel Chabert, ou bien encore Jean Valjean.

Dans une vision de lutte d’influence entre les arts, la tendance à adapter des livres au cinéma reflète certainement la puissance de la littérature en tant que source d'inspiration pour les créateurs de films. La publicité au cinéma joue un rôle essentiel dans cette dynamique, en amplifiant l'impact des œuvres littéraires et en attirant l'attention sur leur adaptation cinématographique. Les livres offrent des histoires riches et complexes qui peuvent captiver les lecteurs et les spectateurs pendant des générations. En adaptant ces histoires au cinéma, les réalisateurs peuvent apporter une nouvelle dimension à ces récits et les partager avec un public encore plus large. Finalement, de voir que ce sont, dans une écrasante majorité, des livres qu’on adapte en film, et non des films qu’on adapte en livre, c’est consacrer la créativité incomparable de l’écriture littéraire.

Crédits illustration Pexels CC 0