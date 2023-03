Triez, rangez, respirez

Avec ce guide basé sur des exemples illustrés, suivez les conseils de Lina Hanna, coach en rangement et libérez-vous des mauvaises ondes du désordre ! - Le principe : pièce par pièce, de l'entrée au garage en passant par le dressing, on fait le diagnostic des problèmes, sans culpabiliser. Le livre propose un véritable parcours dans un appartement familial et s'appuie sur des témoignages " vécus " . - La méthode : on trie et on range ! - Les outils : pour les objets, rien de tel que des boites que l'on récupère, pour les vêtements, on plie tout grâce à la " méthode bouche " expliquée pas en pas en images et surtout on profite des conseils bienveillants de Lina. Un livre très visuel et motivant, illustré de nombreuses photos et dessins. Avec des zooms sur des thématiques spécifiques : stocker le linge de maison, faire sa valise, le bon endroit pour l'armoire à pharmacie, organiser l'espace de télétravail ...