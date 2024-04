Monsieur Méchant va détruire la terre : vacances d'abord, extermination ensuite  

Une terrible organisation a décidé d’envahir la Terre et d’y exterminer tous les humains. Mais c’est un travail de longue haleine qui requiert beaucoup de tâches administratives et d’exploration. Le général de l’organisation, alias Monsieur Méchant, déteste faire des heures supplémentaires et a bien l’intention de prendre tout son temps pour accomplir sa mission.

En attendant le début de l’extermination, il profite de ses jours de congés pour mieux expérimenter les particularités de l’espèce humaine. Les nouveaux parfums de glace disponibles à la supérette, par exemple. Et depuis qu’il a voulu comprendre ce que les petits humains aimaient tant dans ces étranges centres d’élevage appelés “zoo”, il s’est trouvé une nouvelle raison de vivre : les pandas. À la première occasion, il mitraille les spécimens du zoo et collectionne les peluches de la boutique souvenir.

Diaboliquement mignon ?

Au fil de ses aventures dans la ville, Monsieur Méchant tombe souvent nez à nez avec les rangers du bien, ses pires ennemis. Mais les congés, c’est sacré, et il n’a aucune intention de se battre. De toute façon, ils sont un peu trop gentils pour être vraiment offensifs… Le ranger rouge, avec son terrible sens de l’orientation, accepte de faire une trêve si on lui indique le chemin vers la gare la plus proche. Quant aux rangers bleus, pour peu qu’on leur paie une glace, ils sont eux aussi très conciliants.

Vous l’aurez compris, Monsieur Méchant va détruire la Terre (après ses congés) ne se prend pas trop au sérieux. C’est un titre plein d’humour et de petites surprises qui plaira aux plus jeunes, mais qui a aussi de quoi séduire un public plus âgé pour le contraste flagrant entre l’apparence de beau gosse ténébreux de Monsieur Méchant et son innocence enfantine face aux choses humaines et terrestres.

Petite vie tranquille à Tokyo

Le récit est rempli de petits détails sur le quotidien au Japon, que ce soit les konbini ou les trains, et propose donc une belle immersion au lecteur, qui se promène dans l'ambiance paisible d'un jour de congé où les enfants jouent dehors.

Le dessin de Yuu Morikawa avec son trait fin et aéré confère une ambiance tiède et légère aux cases. Comme souvent dans ce type de série, il n’y a pas vraiment de fil conducteur narratif, on suit les personnages au gré de leurs petites tranches de vie. Si le concept est aussi original qu'accrocheur, ce premier tome est tout de même un peu répétitif, dans la mesure où chaque chapitre commence par un rappel du pitch (pour les lecteurs japonais qui prendraient la série au cours de route dans un magazine).

Les aventures de Monsieur Méchant aux côtés des adorables enfants perdus et des bienheureux pandas qu’il croise sur sa route comptent déjà 6 volumes au Japon, et une adaptation en anime qui a été diffusée début 2024.