Frieren Tome 7

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Après la première épreuve de l'examen de magie, les candidats restants peuvent prendre un peu de repos. Seulement, Frieren et Stark ont tour à tour déclenché par mégarde l'ire de Fern ; les deux compagnons ont à présent pour mission d'apaiser la jeune femme... en cherchant à satisfaire son estomac ! C'est là que le nom du prochain juge est annoncé : ce sera Sense, une mage de première catégorie réputée pour être extrêmement sévère... En effet, personne n'a jamais réussi à passer son test ! L'elfe et sa disciple ont-elles une chance de franchir cette nouvelle étape ? Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l'heroic fantasy ! Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez "l'après' sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié.