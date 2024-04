Le livre d'occasion en France : la grande étude

Le suivi annuel du marché du livre repose sur l'analyse de deux panels de consommateurs, orchestrés respectivement par les sociétés Kantar et GfK.

Bien que des différences méthodologiques, notamment le recueil des données soit par voie postale soit en ligne, entraînent des variations dans les résultats obtenus, les tendances relevées par ces deux panels sont généralement similaires, explique l'étude. Pour compléter ces données, des études et analyses ad hoc ont par ailleurs été menées.

L'occasion grignote des parts de marché

Une première conclusion : la tendance à l'achat de livres d'occasion semble se renforcer dans la société française. Le nombre de personnes achetant des livres d'occasion a connu une augmentation au cours des dix dernières années, contrairement au nombre d'acheteurs de livres neufs imprimés. En 2022, environ 16 % des Français ont acheté au moins un livre d'occasion.

Concernant les habitudes d'achat, près de 25 % des acheteurs de livres combinent l'achat de livres neufs et d'occasion. Toutefois, environ 75 % des acheteurs de livres optent exclusivement pour des livres neufs, et seuls une petite fraction d'acheteurs se limitent aux livres d'occasion.

En termes de profil sociodémographique, les acheteurs de livres d'occasion sont de plus en plus représentatifs de la population générale des acheteurs de livres neufs, ce qui indique une démocratisation de l'achat de livres d'occasion. Les acheteurs d'occasion montrent une légère surreprésentation des catégories socioprofessionnelles supérieures, des individus âgés de 35 à 49 ans, et surtout des foyers avec enfants.

Au cours de la dernière décennie, le marché du livre d'occasion en France a enregistré une croissance notable en termes de volumes vendus, surpassant celle des livres neufs. En 2022, environ 20 % des livres acquis étaient des occasions, marquant ainsi une augmentation légère de la part de marché de l'occasion. Cependant, les dépenses des Français pour les livres d'occasion ne représentent que moins de 10 % de la valeur totale du marché du livre, principalement à cause du coût des livres d'occasion qui est en moyenne deux fois et demi inférieur à celui des livres neufs imprimés.

Un roman policier sur deux acheté d'occasion

En ce qui concerne les segments éditoriaux, la littérature domine largement le marché de l'occasion, représentant plus de la moitié des exemplaires achetés en 2022, ce qui est deux fois plus que sa part dans les achats de livres neufs. Les bandes dessinées et mangas ainsi que les livres pour jeunesse représentent chacun environ un dixième des achats d'occasion, des proportions plus faibles que dans le marché du neuf.

Les tendances varient considérablement au sein de certains segments plus spécifiques. Par exemple, alors que les ventes de mangas neufs ont augmenté, celles des mangas d'occasion ont stagné. Inversement, les achats d'occasion de bandes dessinées franco-belges et de comics ont connu une croissance plus rapide que ceux des nouveautés. Pour le segment jeunesse, bien que les achats d'occasion croissent plus rapidement que ceux de neufs en général, cette tendance est particulièrement prononcée pour les romans adolescents et la littérature jeunesse, moins pour les albums illustrés.

Enfin, le segment de la littérature générale est particulièrement affecté par l'augmentation des achats d'occasion, notamment dans les littératures de genre. Par exemple, un roman policier sur deux achetés est d'occasion, et un roman contemporain sur quatre l'est également.

Les nouveaux acteurs du livre

Au cours de la dernière décennie, les canaux d'achat de livres d'occasion en France ont connu une transformation significative. Les ventes entre particuliers via des sites de mise en relation, tels que Leboncoin et Vinted, ont pris de l'ampleur. Parallèlement, de nouveaux acteurs de la vente en ligne, tels que Momox, sont apparus, bien que peu identifiés dans les données des panels. Ces évolutions ont eu lieu alors que la part des grandes places de marché bien établies dans le commerce en ligne, comme Amazon, a diminué.

Les points de vente physiques, y compris les librairies et les grandes surfaces comme la FNAC, Cultura et les supermarchés, ont maintenu leur présence sur le marché sans toutefois bénéficier significativement de la croissance du secteur de l'occasion.

Concernant les grands acteurs de la vente en ligne, une analyse détaillée révèle une grande diversité de modèles économiques et des tendances communes parmi eux. Ces entreprises, qui varient grandement en taille et peuvent être spécialisées dans les produits culturels ou être des généralistes, adoptent différentes approches dans leur fonctionnement. Certaines vendent directement les livres rachetés aux particuliers, comme Momox, tandis que d'autres se concentrent sur la gestion d'une place de marché, comme eBay, ou sur un site de mise en relation entre particuliers, comme Leboncoin et Vinted.

D'autres combinent ces modèles pour accroître leur visibilité, à l'exemple de Label Emmaüs. Certains de ces acteurs opèrent exclusivement en ligne, comme Cdiscount, alors que d'autres, tels que Gibert, gèrent également des magasins physiques.

Les sources de revenus pour ces entreprises incluent les marges sur les ventes de livres d'occasion, les commissions perçues sur les transactions des places de marché, les services de marketing et les offres spéciales pour les vendeurs tiers, comme les avantages tarifaires sur les expéditions postales.

Les acteurs de la vente en ligne se surveillent mutuellement, tant pour les pratiques de vente, notamment la capacité à ajuster instantanément les prix, que pour les stratégies d'approvisionnement. Ils développent également des relations d'interdépendance. Par exemple, les vendeurs tiers sur les places de marché. Les innovations dans ce domaine ne fournissent qu'un avantage temporaire face à la concurrence, comme en témoigne l'usage du scan de l'ISBN pour simplifier les rachats de livres aux particuliers.

Au cours d'une année, une collecte de données sans précédent sur les annonces de livres d'occasion disponibles en ligne a été réalisée, permettant d'approfondir la connaissance de l'offre sur Internet. Cette offre est majoritairement composée de livres de littérature, suivis par les livres pour la jeunesse et les livres pratiques. L'analyse révèle que le marché de l'occasion est crucial pour la disponibilité de titres épuisés en neuf, avec une grande partie de l'offre concernant des livres publiés il y a cinq ans ou plus. Bien que les nouveautés constituent une part plus réduite de l'offre, elles deviennent rapidement disponibles sur le marché de l'occasion.

Avantages compétitifs de l'occasion

Le prix des livres d'occasion est généralement deux fois inférieur à celui des livres neufs, avec une tendance à la baisse à mesure que le livre vieillit. Cependant, il existe des exceptions, notamment dans le secteur des bandes dessinées, où le prix peut considérablement dépasser celui du neuf, souvent en raison d'une dédicace de l'auteur.

Concernant la présence des libraires traditionnels sur le marché de l'occasion, une enquête réalisée en 2023 auprès des membres du Syndicat de la librairie française indique un intérêt modéré pour ce secteur. Jusqu'à présent, peu de librairies spécialisées dans la vente de livres neufs se sont aventurées dans la vente d'occasion ou envisagent de le faire prochainement. Pour celles qui le font, les gains sont généralement marginaux. La vente de livres d'occasion par les libraires vise principalement à offrir un service additionnel à leur clientèle, à attirer de nouveaux clients, ou à s'engager dans une démarche écoresponsable en donnant une seconde vie aux livres récupérés.

Selon l'enquête réalisée par GfK pour mieux comprendre les comportements des Français vis-à-vis des livres d'occasion, la principale motivation pour acheter des livres d'occasion est l'économie financière. Plus de la moitié des acheteurs qui achètent à la fois des livres neufs et d'occasion cherchent d'abord un titre spécifique sur le marché de l'occasion. En outre, deux tiers des acheteurs comparent les prix des livres d'occasion à ceux des livres neufs. La moitié des acheteurs d'occasion indique souvent opter pour l'occasion alors qu'ils envisageaient initialement d'acheter le livre neuf, motivés par la découverte d'une bonne affaire ou par l'indisponibilité de la version neuve. Les raisons écologiques sont rarement prises en compte dans leur décision d'achat d'occasion.

Cette tendance montre une préméditation accrue de l'achat d'occasion, facilitée par les outils numériques tels que les alertes de disponibilité et les comparateurs de prix. Cependant, des réticences persistent, principalement dues à des préoccupations sur l'état matériel des livres, ce qui limite notamment l'achat de livres d'occasion comme cadeaux, sauf pour les enfants du donateur.

Concernant enfin la revente de livres d'occasion, 40% des Français ont déjà revendu un livre. Les revendeurs sont généralement plus jeunes et appartiennent plus souvent aux catégories socioprofessionnelles moins élevées. Leur objectif principal est de gagner un peu d'argent et, dans une moindre mesure, de libérer de l'espace chez eux. Deux tiers des revendeurs vendent moins de 10 livres par an, pour un gain inférieur à 50 €.

Ils utilisent principalement des sites dédiés à la vente de produits de seconde main pour leurs offres, et beaucoup revendent également d'autres types de produits comme des vêtements ou des jouets.

Crédits photo : ActuaLitte (CC BY SA 2.0)