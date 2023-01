Demon Slayer - Pack découverte T01 & T02

Le Japon, au début du XXe siècle (ère Taisho). Un jeune vendeur de charbon nommé Tanjiro mène une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu'au jour tragique où il découvre sa famille massacrée par un démon. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune soeur Nezuko. Hélas, au contact du démon, elle s'est métamorphosée en monstre féroce... Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa soeur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence ! Le 15 février 2016, Koyoharu Gotouge publiait dans le Weekly Shonen Jump, le premier chapitre d'une série qui allait devenir un véritable phénomène de société au Japon. En 2019, Demon Slayer détrônait même One Piece en nombre d'exemplaires vendus ! En France, il aura suffi d'un an pour qu'il entre dans les dix plus grosses ventes de manga. L'oeuvre de Gotouge a connu une ascension fulgurante, et même après la fin de sa publication au Japon, Demon Slayer reste ancré dans l'esprit des fans. Mais avec un anime dont nous avons pu suivre les deux premières saisons, un film et de nombreux projets autour de la licence, Tanjiro et ses amis n'ont pas fini de faire parler d'eux !